Schwesternkongregation zeigt Interesse an Reuttener Kloster

Im August geht die zweijährige Zeit von Fritz Kerschbaumer als Kooperator im Seelsorgeraum Region Reutte zu Ende. Er wechselt mit 1. September gleich in zwei Seelsorgeräume in Osttirol. Verabschiedet wird er im Gottesdienst am 30. August um 10.15 Uhr in St. Anna in Reutte. Neuer Kooperator wird ab September der indische Priester Joseph Vijay Kumar Nanduri (39). Derzeit ist er Aushilfspriester im Seelsorgeraum Fritzens-Volders-Wattens, vorher war er in Innsbruck-Wilten und in Ehrwald tätig. Nanduri stammt aus Südindien und wurde 2008 zum Priester geweiht. Er wird bis Sommer sein Doktoratsstudium (Bibelwissenschaften, Neues Testament) an der Theologischen Fakultät in Innsbruck abschließen.