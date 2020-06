Jahresbericht: Millionenspritze für touristische Anreize in Tirol

Innsbruck – Alljährlich wird dem Landtag der Tätigkeitsbericht des Tourismusförderungsfonds (Faktbox) vorgelegt. So auch kommende Woche in dessen Juli-Sitzung. Wie in den vergangenen Jahren weist der Fonds eine positive Entwicklung auf, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Waren im Voranschlag noch Einnahmen von 10,1 Millionen Euro geplant, weist der Rechnungsabschluss 2019 mit etwas über 11,8 Millionen Euro ein Einnahmenplus von in Summe 1,64 Mio. € auf. Da auch die Ausgaben im selben Ausmaß stiegen, bilanziert der Fonds ausgeglichen. An die 914.000 Euro konnten wieder den Fondsmitteln zugeführt werden.

Die Palette der Ausgaben ist weit gestreut. Die Tirol Werbung bekommt mit 8,5 Mio. € das größte Stück des Kuchens ab. Aufsummiert auf Rang zwei der Ausgaben rangieren mit 1,47 Mio. € die „Zuwendungen an tourismusfördernde Einrichtungen und Maßnahmen“. Ein Plus von gut 470.000 € gegenüber dem Voranschlag. Darunter befinden sich z. B. 100.000 € für „Sonder-Wetter- & Schneekommunikation“, 225.000 € für „Talents For Tourism“, eine Skipool-Subvention 2020 in der Höhe von 20.000 €, aber auch Posten wie „Sondersendung Tourismus in Tirol“ (88.000 €) sowie je 300.000 € für „Förderpakete Sondermarketingmaßnahmen Osttirol 2018 und 2020“.