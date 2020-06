Regeln für Auslandsreisen: Gehalt bleibt, Ballermann als Tschernobyl bei Corona

In der Regel sollten Reisen nach Mallorca oder etwa Paris, wo gestern der Eiffelturm wieder für Besucher geöffnet wurde, kein Problem darstellen – wenn man sich an die dortigen Corona-Auflagen hält und dann an Covid erkrankt. Zu diesem Ergebnis kam das Ministerium nach einem Treffen mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, ÖGB und Industriellenvereinigung. Keine Sicherung der Entgeltfortzahlung gebe es jedoch, wenn der Arbeitnehmer in einem Land mit Reisewarnungsstufe 5 oder 6 urlaubt, so das Ministerium. Dies gilt in der EU aktuell für Schweden, Großbritannien und Portugal sowie für die italienische Region Lombardei und für das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen.