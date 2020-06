Hahnenkamm in Reutte sperrt nicht auf: „Verkauf oder Liquidierung“

Höfen – Die Turbulenzen und Streitigkeiten am Reuttener Ski-Hausberg Hahnenkamm streben einem neuen Allzeithoch zu. Wer geglaubt hatte, dass die mehrtägige Wintersperre der Reuttener Seilbahnen nach Auseinandersetzungen zwischen der Gemeinde Höfen als Grundbesitzer und Peter Gerber als Bahneigentümer nicht zu toppen sei, irrt. Nun könnte die Bahn für lange Zeit still stehen.

Bis 1. Juli will er noch, wie vertraglich eigentlich über den Sommer verpflichtet, die Milch vom Berg führen, dann sei damit aber auch Schluss. Und der Reuttener Steuerberater droht unverhohlen in Richtung Tourismusregion: „Ich will die Bahn jetzt hergeben und führe deshalb gerade ernsthafte Verkaufsgespräche mit mehreren Interessenten. Sollte der angestrebte Verkauf allerdings nicht gelingen, dann werde ich alles liquidieren und die Anlagen am Berg einzeln veräußern.“