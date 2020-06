Bungee-Jumping und Co.: Die Area 47 stürzt sich in die neue Saison

Die Extremsportart Bungee-Jumping hat nach kurzer Pause nun wieder einen Fixplatz im Pitztal. „Es freut mich sehr, dass wir zum 25-Jahr-Jubiläum der Benni-Raich-Brücke die spektakuläre Sportart wieder an den Start bringen“, erklärt Christian Schnöller, Geschäftsführer der Area 47. Aktuell ist die Bungee-Jumping-Anlage jeweils samstags und sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, für Gruppen Sprungtermine auch wochentags zu buchen. „Es ist eine sehr coole Sportart und ich bin überzeugt vom Erfolg in diesem einmaligen Ambiente. Ich habe immer erlebt, dass das Überwinden der persönlichen Komfortzon­e für viele Leute ein echtes Highlight darstellt“, betont Benjamin Raich, der schon mehrer­e hundert Bungee-Sprünge absolviert hat.