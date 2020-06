Der Tourismusverband Paznaun-Ischgl hat in den letzten Wochen via IMAD über 700 Einheimische, Gäst­e und Mitarbeiter nach ihren Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft und Entwicklung des Tourismus befragt. Laut der Umfrage, die der TT vorliegt, gaben über 90 Prozent der Befragten an, dass der Tourismus in Ischgl eine groß­e wirtschaftliche Bedeutung habe, attraktive Arbeitsplätze biete und wichtige Infrastrukturmaßnahmen bringe.