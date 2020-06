Land sieht sich durch Antikörperstudie in Ischgl bestätigt

Ischgl, Innsbruck –Für die Bild war es die „Hammer-Studie“, für die Studienleiterin eine große „Überraschung“ – und für das Land Tirol eine Bestätigung. 42 Prozent der Ischg­ler wiesen im April Antikörper gegen das Coronavirus auf – 85 Prozent davon merkten davon wenig bis gar nichts. Die Studie der Medizin-Uni Innsbruck schlug europaweit Wellen, weil einerseits die Durchseuchung mit dem Coronavirus so hoch war wie in keinem vergleichbaren Fall. Und weil andererseits Ischgl eben zu einer Art Synonym für das Virus geworden war – inklusive der bekannten und vielseits dokumentierten Vorwürfe.

Das Land Tirol sieht unterdessen in der Antikörper-Studie eine Bestätigung für die gesetzten Maßnahmen. Landesamtsdirektor Herbert Forster, Leiter des Einsatzstabes, erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme: „Die am Donnerstag von der Medizinischen Universität Innsbruck vorgestellten Ergebnisse der Antikörper-Studie in Ischgl belegen, dass die von den Behörden gesetzten, sehr strengen Maßnahmen richtig und wichtig waren.“ Das Land sei das erste Bundesland gewesen, das Après-Ski-Lokale behördlich geschlossen und in weiterer Folge die gesamte Wintersaison beendet habe.