„Alles. Außer fern“: Das Außerfern umwirbt den Tiroler Markt

Angesichts der Corona-Kris­e, die der Tourismus gerade zu bewältigen hat, wurde diese Sonderstellung nun sogar zum Urlaubsargument „umgedreht“ und eine Kampagne in Tirol und Vorarlberg gestartet, denn lange sei nicht klar gewesen, wann die deutsche Grenze wieder aufgehen wird. „Söder warb für Urlaub in Bayern, Merkel für die Ostsee. Also mussten wir etwas machen“, erklärt Salchner.