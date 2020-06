Symphoniker spielen für die Achenseebahn

Jenbach –In die Schlagzeilen kam die 131 Jahre alte Achenseebahn in den vergangenen Monaten oft. Freunden der Dampfzahnradbahn liegt vor allem das laufende Insolvenz­verfahren schwer im Magen. Mit einer erfreulichen Nachricht lässt jetzt aber Eisenbahndirektor Martin Uhlig aufhorchen. Er konnte für den Achenseebahn-Förderverein, den er jüngst ins Leben rief, die Gruppe Symphonikerblas, ein Ensemble der Wiener Symphoniker, für ein Konzert am Samstag, 18. Juli, gewinnen. „Diese sieben Freunde sind an jenem Wochenende auf dem Weg zu einem Konzert und CD-Aufnahmen in Vorarlberg unterwegs und stellen sich in den Dienst der guten Sache und spielen für die notleidende Bahn ein Benefizkonzert“, erzählt Uhlig.