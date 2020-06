Mit Mund-Nasen-Schutz und eigenem Kuli in die Wahlkabine

Graz – Manfred Kindermann gibt sich für die heutigen Gemeinderatswahlen in 285 steirischen Kommunen optimistisch. Die Sicherheitsvorkehrungen „schließen eine Ansteckung fast aus“, sagt der Leiter des Referats Gemeinderecht und Wahlen in der steirischen Landesregierung. Die Kommunalwahlen sind der Testlauf für Urnengänge in der Corona-Pandemie. Am 13. September folgen Gemeindewahlen in Vorarlberg, am 11. Oktober Landtags- und Gemeinderatswahlen in Wien.