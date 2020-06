Islands Präsident Johannesson darf auf Wiederwahl hoffen

In Island finden am Samstag Präsidentschaftswahlen statt (ab 11.00 Uhr MESZ). Amtsinhaber Gudni Johannesson ist absoluter Favorit, Umfragen zufolge kann der parteilose 52-Jährige mit mehr als 90 Prozent der Stimmen für eine weitere vierjährige Amtszeit rechnen. Herausgefordert wird er von dem rechtsnationalen Kandidaten Gudmundur Franklin Jonsson.

Der Präsident in Island hat eine weitgehend repräsentative Rolle, er kann allerdings das Inkraftsetzen von Gesetzen verhindern und Referenden dazu ansetzen. Die Corona-Pandemie wird den Urnengang in Island kaum beeinflussen. In dem 365.000-Einwohner-Land sind derzeit weniger als zehn Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei der Stimmabgabe sollen die Wähler einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten, in den Wahllokalen steht Desinfektionsmittel bereit.