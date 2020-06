London kündigt Ausnahmen von Quarantäne-Pflicht an

Großbritannien will nach scharfer Kritik der Fluggesellschaften und der Tourismusindustrie die wegen der Corona-Pandemie verhängte Quarantäne-Pflicht für Reisende aus bestimmten Ländern lockern. In der kommenden Woche soll eine Liste von Ländern mit einem „geringen Risiko“ veröffentlicht werden, aus denen die Menschen einreisen dürfen, ohne sich für 14 Tage in Quarantäne begeben zu müssen.