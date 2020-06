Verbunden mit Bahn und Berg: Zammerin (84) fährt jeden Tag auf den Venet

Zams – Die Liesl gehört zum Venet wie das Amen zum Gebet“, diese Überzeugung teilen alle treuen Besucher des Zammer und Landecker Hausberges. Und auch der Vorstand der Venet Bergbahnen, Werner Millinger, schlägt in dieselbe Kerbe – er hat selbst gleich eine treffende, nette Anekdote parat: „In einer kürzlichen Sitzung mit dem Kartenverbund „Regio Card“ wurde aufgezeigt, dass es eine Person gibt, die jeden Tag auf den Venet fährt – die anderen Teilnehmer dieser Besprechung konnten das nicht glauben und dachten an einen technischen Fehler“, erzählt der Vorstand, der, wie das gesamte Venet-Team, „stolz“ auf seine treue Stammkundin ist. „Letztes Jahr war ich im Winter jeden Tag noch Skifahren, leider hatte ich dann einen Skiunfall“, erzählt die rüstige Seniorin, und: „Der Berg zieht mich seit jeher an – die Gondelbahn gibt es erst seit gut 50 Jahren, zuvor bin ich zu Fuß auf den Venet“, ergänzt Liesl Mair. Und: „Seit ich in Pension bin (seit 20 Jahren), bin ich täglich am Venet, während meiner aktiven Zeit als Volksschuldirektorin in Zams war ich auch schon sehr oft am Berg.“