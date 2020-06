Ehefrau erstickt und in Inn geworfen: Suche nach Imster Mordopfer

Von Nikolaus Paumgartten und Thomas Parth

Imst - Ein Großaufgebot der Polizei hatte am Samstagabend für Aufsehen am Eichenweg in Imst gesorgt. 15 Streifen und das Sondereinsatzkommando Cobra waren ausgerückt, um einen Mann zur Befragung ins Landeskriminalamt nach Innsbruck zu bringen. Dass sich dabei rund 150 Personen - Familienangehörige des Mannes und Schaulustige - vor dem Wohnhaus versammelt hatten, war der Hauptgrund für den massiven Polizeieinsatz. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt, nur so viel: Die Befragung des Mannes sollte im Zusammenhang mit dessen seit Donnerstag abgängiger 31-jähriger Ehefrau stehen.

Gewürgt und mit Polster erstickt

Gestern am frühen Vormittag teilte die Polizei dann mit, dass der 33-Jährige wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden war. Der türkischstämmige in Österreich geborene Mann soll seine ebenfalls türkischstämmige Frau in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem heftigen Streit getötet haben. Laut Polizeiangaben hat er das Opfer zunächst gewürgt und schließlich mit einem Polster erstickt. Anschließend habe er die Leiche in sein Auto geladen und dann auf Höhe der Pitztalbrücke in den Inn geworfen.

Um die Tat zu verschleiern, schickte er mit dem Handy der 31-Jährigen mehrere Nachrichten an Familienangehörige. Darin versuchte er den Anschein zu erwecken, die Frau hätte die Absicht, sich selbst umzubringen. So schrieb er unter ihrem Namen, dass sich künftig der Ehemann um den gemeinsamen zweijährigen Sohn kümmern werde. Da es keine Anhaltspunkte für den Verbleib der jungen Frau gab und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war, nahm die Polizei Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen auf.

"Stimmung war emotional und aufgeheizt"

Als sich Samstagabend dieser Verdacht erhärtete und die Polizei den Mann zur Einvernahme abholen wollte, wuchs die Gruppe der Verwandten und Schaulustigen an der Wohnadresse der Familie innerhalb kurzer Zeit von 30 bis 40 Personen auf rund 150 Menschen an, wie Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes Tirol, berichtet. "Die Stimmung war emotional und aufgeheizt, es waren Familienangehörige beider Seiten anwesend", so Tersch. Der Polizei gelang es schließlich, die Lage zu beruhigen und damit möglicherweise Versuche von Selbstjustiz durch Familienangehörige der Frau zu verhindern. Der Verdächtige wurde nach Innsbruck überstellt, dort gestand er die Tat.

Am Samstagabend mussten gleich mehrere Polizeistreifen und das Sondereinsatzkommando Cobra ausrücken, um die aufgeheizte Lage rund um die Wohnadresse der Familie zu beruhigen. Dabei kam es zu keinen gröberen Zwischenfällen. © Thomas Böhm

Eine zweite Einvernahme am Sonntag brachte keine neuen Erkenntnisse. Das Opfer konnte bisher noch nicht gefunden werden, Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung suchten gestern vorerst ohne Erfolg den Inn vor allem im Unterland nach der Leiche der Frau ab. Der zweijährige Sohn wird bis auf Weiteres von der Familie der Mutter betreut.

Schock und Bestürzung in Imst

In Imst zeigt man sich schockiert von der Tat. Adem Küpeli, Ersatzgemeinderat der Grünen in Imst, wohnt selbst am Eichenweg, der Wohnadresse der Familie. Er kennt die alevitischstämmige Familie aus unmittelbarer Nachbarschaft: "Sei es beim Spazierengehen oder auch sonst vom Sehen her, alle waren immer sehr freundlich. Die Familie war voll integriert und für uns ist die Tat ein Schock, weil sie für Außenstehende völlig überraschend kam. Wir Nachbarn sind alle sehr betroffen."

Der Imster Bürgermeister Stefan Weirather weiß, dass "auch Imst keine Insel der Seligen ist. Ein Familiendrama kann sich überall auf der Welt abspielen. Die Bestürzung ist natürlich sehr groß, wenn es in unmittelbarer Umgebung passiert." Die vergangenen Wochen mit Corona seien für viele sehr belastend gewesen, wobei man in Imst mit dem Integrationsbüro und einem engmaschigen sozialen Netz gut aufgestellt sei.