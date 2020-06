Vermisste 31-Jährige löste Großeinsatz in Imst aus

Imst –Die Abgängigkeit einer 31-jährigen Imsterin führte am Samstagabend zu einem massiven Polizeieinsatz in Imst. Am Eichenweg in der Nähe des Zentrums parkten ab 18 Uhr rund 15 Polizei- und fünf Rettungsfahrzeuge, zahlreiche teils schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Bereich. Der Einsatz galt „einem jungen Mann, der nach Innsbruck gebracht und befragt werden soll“, erklärte Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes. Offenbar bestand der Verdacht, dass der Imster mit dem Verschwinden der 31-Jährigen in Verbindung steht. „Das Schicksal der Frau ist noch völlig ungeklärt“, widersprach Tersch gegen 20 Uhr den zahlreichen Facebook-Usern, die der Familie der Abgängigen bereits kondolierten.