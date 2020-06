Anti-Rassismus: Princeton benennt Woodrow-Wilson-Institut um

Infolge der jüngsten Debatte um Rassismus in den USA hat die Elite-Universität Princeton ihr nach dem früheren US-Präsidenten Woodrow Wilson benanntes Politik-Institut umbenannt. „Wilsons Rassismus war bedeutend und folgenschwer, selbst an den Standards seiner Epoche gemessen“, erklärte Universitätspräsident Christopher Eisgruber am Samstag.