Mutter wollte Sohn vor Ertrinken retten - beide tot

Tragisch endete in der deutschen Gemeinde Trebur (Bundesland Hessen) am Samstag ein Badeausflug zum Rhein. Beim Baden in dem Fluss starb ein fünfjähriger Bub - bei dem Versuch, ihn zu retten, kam auch seine Mutter ums Leben. Die beiden gingen im Wasser unter, wie die Polizei am Abend mitteilte.