Ersatz für mehr als 50 Jahre alten Alouette 3: Generäle für Helis aus Italien

Wien – Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist neben der Aufregung um die Heeresreform auch mit der Fliegertruppe beschäftigt: Anfang Juli will sie bekannt geben, wie die Luftraumüberwachung künftig sichergestellt wird. Mit den Saab 105 hat die kleine Ergänzung zum Eurofighter das Ende der Lebensdauer erreicht.

Nun drängen die Offiziere. Generalstabschef Robert Brieger fertigte am 26. Mai ein als „eingeschränkt“ und „dringend“ klassifiziertes Papier ab. In dem Dokument, das der TT vorliegt, wird vorgeschlagen, in Zusammenarbeit mit der italienischen Armee beim Luftfahrtkonzern Leonardo vorerst 18 Stück AW169M zu beschaffen.