Betriebsrat: Wählen soll schon mit 16 möglich sein

Wien – Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist die Senkung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen von 18 auf 16 Jahre festgeschrieben, nun gelangt das Vorhaben zur Umsetzung. Eine entsprechende Gesetzesnovelle des Arbeitsministeriums ist in Begutachtung, Stellungnahmen sind bis 3. August möglich.

„Die Senkung des Wahlalters bei Betriebsratswahlen war längst überfällig. Junge Menschen leisten einen wichtigen Beitrag in Betrieben, deshalb dürfen sie auch nicht von Betriebsratswahlen ausgeschlossen werden. Nur so können die Interessen der Lehrlinge gehört werden“, loben der Lehrlingssprecher der Grünen, Süleyman Zorba, und die Jugendsprecherin Barbara Neßler die Initiative. Zorba ergänzt: „Wichtig ist, dass auch die Jugendvertrauensräte als Anlaufstelle für Lehrlinge weiterhin erhalten bleiben und gestärkt werden.“

Hocherfreut über die Anpassung des Wahlalters auf 16 Jahre ist Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP. So werde sichergestellt, „dass auch die Stimme von jungen Menschen in Betrieben gehört wird. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, denn nur wer auch mitbestimmen und etwas verändern kann, wird auch von sich aus aktiv mitgestalten.“ Die Junge ÖVP setze sich seit Jahren für eine starke Einbindung junger Menschen in der Politik ein, betont Sachslehner.