Der FC Wacker, das Zünglein an der Waage im Bundesliga-Aufstiegskampf

Weil es aufgrund der Corona-Unterbrechung keinen Absteiger gibt, konzentriert sich alles auf den Aufstiegskampf. In der nächsten Runde hat Klagenfurt die OÖ Juniors zu Gast, Ried spielt in Steyr. Und dann kommt auch der FC Wacker ins Spiel. Die Schwarzgrünen, die sich über das späte 1:1 in Lafnitz ärgerten, spielen am 17. Juli in Ried und zum Saisonabschluss am 31. Juli in Klagenfurt und sind im Aufstiegszweikampf somit das Zünglein an der Meisterwaage. „Wenn das so weitergeht mit Ried und dem Lauf der Klagenfurter, ist womöglich vor der letzten Runde schon alles entschieden“, so Coach Thomas Grumser, der den FC Wacker mit Platz vier auf dem richtigen Weg sieht. „Das hätte uns vor Saisonbeginn niemand zugetraut. Dabei haben wir als bessere Mannschaft noch einige Punkte liegen gelassen.“ (w.m.)