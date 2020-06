Arsenal nach 2:1 bei Sheffield United im FA-Cup-Halbfinale

Arsenal hat mit Mühe das Halbfinale im englischen Fußball-FA-Cup erreicht. Der Rekord-Gewinner (13 Titel) setzte sich am Sonntag spät mit 2:1 bei Sheffield United durch. Vor leeren Zuschauerrängen im Stadion Bramall Lane schossen Pepe (25./Elfmeter) und Dani Ceballos (91.) die Treffer für Arsenal. Manchester City gewann mit 2:0 bei Newcastle United. Im Halbfinale trifft Man City auf Arsenal.

David McGoldrick (87.) hatte in der Schlussphase den Ausgleich für Sheffield erzielt, der nicht lange währte. Es war das zweite Sheffield-Tor, das nach VAR-Entscheidungen wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Manchester United hatte bereits am Samstag mit einem 2:1 nach Verlängerung das Halbfinale erreicht. Die zwei übrigen Partien fanden noch am Sonntag statt: Newcastle United mit ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro empfängt dabei unter anderem Titelverteidiger Manchester City. Außerdem trifft der Tabellendritte Leicester City von Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs auf Chelsea.

Der entthronte Meister Manchester City wahrte die Chance auf die Titelverteidigung im FA Cup. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) bei Newcastle United. Kevin De Bruyne (37.) erzielte an seinem 29. Geburtstag per Strafstoß die Führung für Manchester, nachdem Gabriel Jesus im Strafraum von Fabian Schär gefoult worden war. Raheem Sterling (68.) erhöhte für die überlegenen Gäste.

Die Halbfinal-Spiele im FA Cup finden am 18. und 19. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Auch in der anderen Begegnung kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen zwei Clubs aus Manchester und London, wenn Manchester United gegen Chelsea spielt. Das Finale am 1. August ist der Schlusspunkt der englischen Fußball-Saison.