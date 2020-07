Bentayga: Bentley modernisiert sein luxuriöses SUV

Trotz der wirtschaftlich einschneidenden Maßnahmen hat Bentley jedoch nicht auf das Produktprogramm vergessen: Kürzlich veröffentlichte die Marke Details vom Bentayga-Facelift. Das luxuriöse Sport Utility Vehicle, seit knapp fünf Jahren am Markt, hat sich ein Update verdient – was sich in einer verschärften Optik, einem moderneren Infotainmentsystem und neuen Materialien im Innenraum niederschlägt.

Die Formensprache betreffend orientiert sich der Bentayga am neuen Continental GT, was beispielsweise am vergrößerten Matrixgrill erkennbar ist. Neu sind außerdem LED-Matrixscheinwerfer, die zentrale Armaturentafel und die Vernetzung via eingebetteter SIM-Karte. Zuerst kommt die V8-Variante (550 PS) auf den Markt, später folgen Plug-in-Hybrid und der Speed (W12). (hösch)