Kompaktwagen: Die Zwangspause ist für den C4 ist beendet

Paris, Innsbruck –Ganz zufrieden war die Groupe PSA vor wenigen Jahren ganz offensichtlich nicht mit der Nachfrage nach dem Kompaktwagen C4 der Tochtermarke Citroën: Der Konzern ließ das Produkt ohne direkten Nachfolger vor zwei Jahren einfach auslaufen. Die dabei entstandene Lücke im Sortiment will Citroën aber in den nächsten Monaten endlich wieder auffüllen – mit dem neuen C4. Und er rollt nicht allein zu den Händlern, denn er wird begleitet vom ë-C4.

Apropos Fahrt: Dafür stehen dem 4,36 Meter langen Neuling drei Benzinmotoren (100, 130 und 155 PS) und zwei Diesel (110 und 130 PS) sowie im Falle des ë-C4 ein 136 PS starker Elektromotor zur Verfügung. Wie andere Groupe-PSA-Stromer (e-208, Corsa-e, e-2008) ist auch der ë-C4 mit einem Lithium-Ionen-Akku bestückt, der dank einer Kapazität von 50 Kilowattstunden eine rein elektrische Reichweite (WLTP) von rund 350 Kilometern in Aussicht stellt. Wie ernst es allein die Marke Citroën mit der Elektrifizierung meint, zeigt sich am Angebot, an der geplanten Erweiterung und an weiteren Ankündigungen: Schon erhältlich ist der C5 Aircross Hybrid, geplant sind die Einführung des ë-Jumpy, des ë-SpaceTourer und des Kleinstwagens Ami. Ein sechstes Elektrofahrzeug steht nach Citroën-Aussagen in der Pipeline, womöglich ein ë-C3.