Sechs Tote bei Attacke auf Börse in Karachi

Bewaffnete Angreifer haben bei einem Anschlag auf die Börse in Karachi mindestens sechs Menschen getötet. Unter den Toten seien vier Wachleute, ein Polizist und ein Zivilist, teilte die Polizei in der pakistanischen Finanzmetropole am Montag mit. Auch vier „Terroristen“ seien getötet worden. Die Behörden machten eine Miliz aus der Provinz Baluchistan für den Angriff verantwortlich.