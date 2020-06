Abschied aus Italien: Ex-Hypo-Kapitän Berger wechselt nach Ankara

Innsbruck – Man hätte es wohl nicht geglaubt, dass der Blondschopf aus Oberösterreich, der sich vor elf Jahren dem Hypo Tirol Volleyballteam anschloss, so eine Karriere hinlegen würde: Nach zwei Jahren Eingewöhnungsphase schlug Alex Berger aber so richtig in der Tiroler Landeshauptstadt ein. Die Leistungen des Außenangreifers blieben nicht unentdeckt – er wechselte 2014 nach Italien (1-mal Meister, Perugia). Und nach fünf Saisonen geht es nun nach Ankara, zum neunfachen türkischen Meister.