Kirchberg muss für Projekte deutlich tiefer in die Tasche greifen

Kirchberg i. T. – Es ist kompliziert – so lässt sich wohl die Sanierung der Tiefgarage in Kirchberg zusammenfassen. Schon der Start war holprig und wurde um ein Jahr verschoben. Im Vorjahr war es aber dann so weit und die Bauarbeiten haben begonnen. Doch die verliefen auch nicht ganz nach Wunsch, denn die Tiefgarage hatte einige Überraschungen parat.