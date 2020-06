Reuttener Hahnenkamm: NEOS fordern Rückzahlung von Förderung

In einer Aussendung spricht Oberhofer von „mehr als 1,5 Millionen Euro Steuergeld in Form von Förderungen der Tiroler Landesregierung“, die in den letzten 36 Monaten abgeholt wurden. Sollte Gerber „nicht jeden Cent“ sofort zurückzahlen, würde man eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übergeben. „Davor werden wir aber bei der Landtagssitzung diese Woche einen Dringlichkeitsantrag einbringen, in dem der Landeshauptmann aufgefordert wird, die Rückzahlung bei Gerber zu betreiben“, so Oberhofer. Die NEOS hätten die Förderungen an Gerber „von Anfang an kritisiert“, betont Oberhofer. LH Günther Platter habe aber immer beschwichtigende Antworten gegeben. „Nicht nur, dass Gerber mit der Hahnenkammbahn eine gesamte Tourismusregion erpresst, viel mehr noch pfeift er auf die Verträge mit der Tiroler Landesregierung“, so der pinke Klubobmann.