Innsbruck, Scheffau – Montags und dienstags treten die 500 Hotelmitarbeiter in der Region Wilder Kaiser zum Corona-Test in einer der zwei Teststraßen an. 1500 Tests wurden im Juni durchgeführt, ein positiver Fall stellte sich im Nachhinein als falsch heraus. Die Region ist eine von fünf Modellregionen österreichweit, wo Hotelmitarbeiter getestet werden. Ab 1. Juli hätten die Tests flächendeckend ausgerollt werden sollen. Da liegen allerdings noch viele Stolpersteine im Weg.