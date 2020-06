Leere Kassen sorgen für Konflikt in der ÖGK

Anlass für den jüngsten Konflikt bilden die Verluste der Gesundheitskasse. Andreas Huss, er übernimmt mit 1. Juli turnusmäßig die Funktion des Obmanns in der ÖGK, meldete bei der Regierung einen Bedarf von 600 Millionen bis 1 Milliarde Euro an. Der Arbeitnehmer-Vertreter hatte am Sonntagabend in der ZiB 2 ein „Kassenfinanzierungspaket“ gefordert, die Regierung müsse den Sozialversicherungen das wegen der Corona-Pandemie fehlende Geld ersetzen. Die ÖGK könne vielleicht noch ein halbes Jahr von ihren Rücklagen leben, aber dann werde man den Zuschuss des Bundes brauchen, um „die normale Versorgung“ weiterführen zu können.