Kein Misstrauensantrag: Geisler bleibt das Schicksal Tilgs erspart

Als da wäre die heftig kritisierte Gatterjagd in Kaisers. Hier sollte laut FP-Antrag die Rotwild-Tbc-Bekämpfungsverordnung neu erlassen werden, sodass Abschüsse in Wildgattern verboten werden. Schwarz-Grün änderte ihn im Ausschuss um – Wildgatter-Abschüsse sollen somit lediglich „vermieden“ werden. Geisler habe „die Unwahrheit gesagt“, begründet Abwerzger. Auch die Hü-Hott-Förderpolitik in Sachen Achenseebahn wird Geisler zur Last gelegt. Und zu guter Letzt führt die Liste Fritz noch die Kostenüberschreitungen bei Rad-WM und Nordischer WM in Seefeld ins Treffen. „Auch Geisler war hier verantwortlich, dass die Budgets eingehalten werden“, begründet Liste-Fritz-Klubobfrau Andre­a Haselwanter-Schneider. In Summe also vier inhaltliche Gründe, wieso Liste Fritz, NEOS und FPÖ Geisler aus dem Amt haben wollen.