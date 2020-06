Für Felipe „keine andere Wahl“: Lkw-Fahrverbote jetzt unbefristet

Innsbruck – Die Zufahrtsverbote zu den Billigtankstellen in Innsbruck/Süd und in Fritzens werden ab 1. Juli verlängert. Diesmal unbefristet. In Mutters/Natters gibt es aber zeitliche Veränderungen. Dort gelten die Fahrverbote nicht mehr ganztägig, sondern von 7 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. In Fritzens dürfen Lkw wie bisher nicht in der Zeit von 6 bis 10 Uhr zur Tankstelle abfahren. Begründet wird die unbefristete Maßnahme damit, dass nach wie vor bis zu zehn Lkw in der Stunde sich nicht an das Fahrverbot halten und damit die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs im Umfeld der Tankstellen beeinträchtigen und damit die Verkehrssicherheit gefährden.