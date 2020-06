WKStA stellt Eurofighter-Ermittlungen gegen Darabos ein

Dem SPÖ-Politiker wurde vorgeworfen, kompetente Institutionen wie die Finanzprokuratur nur unzureichend in den Vergleichsabschluss eingebunden zu haben. Das sieht auch die WKStA so. In der Einstellungsbegründung, aus der „Der Standard“ zitierte, heißt es, Darabos habe „wissentlich Befugnismissbrauch“ begangen, indem er beim Vergleichsabschluss keine Zustimmung des Finanzministers eingeholt habe.