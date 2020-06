Christiana Stefanou wird neue Ballettakademie-Direktorin

Die aus Athen stammende Stefanou arbeitete lange am Bayerischen Staatsballett als Tänzerin und war nach ihrer aktiven Karriere als Ballettdirektorin der Compagnie der griechischen Nationaloper tätig. Sie war als Ballettmeisterin und Tanzpädagogin zu Gast an renommierten Institutionen wie dem Ballett am Rhein oder dem Boston Ballet. Derzeit arbeitet sie an ihrer Masterarbeit „Tanzpädagogik und Ballettdirektion“ an der Universität von Plovdiv in Bulgarien.