Zwei Tote bei Frontalcrash auf der Semmering Schnellstraße

Ein älteres Ehepaar aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Montagnachmittag mit dem Pkw auf der Semmering Schnellstraße (S6) in einem Baustellenbereich frontal gegen einen Lkw gefahren. Der 72-jährige Mann hinter dem Steuer und seine 71-jährige Frau starben noch an der Unfallstelle, hieß es seitens der Polizei.