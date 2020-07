Tirols Musiktheater hat große Preischancen

Wien, Innsbruck – Im Vorjahr wurden die Österreichischen Musiktheaterpreise für herausragende Leistungen in den Sparten Oper, Operette, Musical und Tanztheater in Innsbruck vergeben. Heuer findet die Preisverleihung – im Corona-bedingt kleineren Rahmen – am 6. August in Salzburg statt. Gewürdigt werden Produktionen der Spielzeiten 2018/19.