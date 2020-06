Pandemie laut Warnung der WHO bei weitem nicht vorbei

Auch aus England wurde jüngst eine drohende Verschärfung der Situation gemeldet. Medienberichten zufolge könnte wieder eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen drohen. In insgesamt 36 Städten und Regionen stiegen die Covid-19-Fälle wieder an, berichtete am Dienstag der „Telegraph“. In Leicester sind - als erste Stadt in England - bereits Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen wieder zurückgenommen worden. Um die Maßnahmen durchzusetzen, ist auch eine Gesetzesänderung geplant.