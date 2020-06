Grippeimpfung wird für Kinder und Jugendliche gratis

Die Grippeimpfung für Kinder und Jugendliche ist heuer gratis. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nimmt die Regierung 3,2 Mio. Euro in die Hand, um die Grippeimpfung mit zusätzlich 200.000 Dosen ins Kinderimpfprogramm aufzunehmen. Die Impfung kann als Spray verabreicht werden. Bezüglich der zuletzt wieder steigenden Corona-Infektionszahlen zeigte sich Anschober nicht alarmiert.

Bei Erwachsenen sieht Anschober weniger den Preis der Influenza-Impfung als Hindernis, denn die mangelnde Verfügbarkeit des Impfstoffes. Dieser hat nämlich eine lange Vorlaufzeit. Heuer können die Bestellungen laut Anschober daher nur um 20 bis 25 Prozent erhöht werden. Mittelfristig strebt Anschober aber eine deutliche Steigerung der Grippe-Durchimpfung an. Denn die aktuell acht bis neun Prozent empfindet er als „beschämend gering“. Für eine Herdenimmunität wären nach Ansicht der Landesgesundheitsreferenten von Ende Mai 40 bis 50 Prozent Durchimpfung nötig.

Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie in Österreich bewertete Anschober nach dem Ministerrat weiterhin positiv. Er verwies darauf, dass es in den vergangenen 24 Stunden mehr Genesene als Neuinfizierte gegeben habe. Die Zahl der aktuell Erkrankten sei dadurch um 17 von 600 auf 583 gesunken. Die Situation sei „eigentlich recht stabil“, zumal sich seinen Angaben zufolge nur noch 64 Patienten im Spital befinden - davon sechs auf einer Intensivstation. In den seit März wieder geöffneten Bereichen gab es laut Anschober „keine negative Entwicklung“: „Meine Sorge würde dann steigen, wenn wir bei einzelnen Clusterbildungen nicht wüssten, woher die kommen.“