Das Warten hat ein Ende: Heute geht der Sport auf Tuchfühlung

Innsbruck – „Ab heute gibt es kein Halten mehr“, meinte Arno Bucher, Vizepräsident des Tiroler Fußballverbands, zur Öffnung für den Trainings- und Spielbetrieb mit 1. Juli (siehe dazu auch Seite 3). Bereits ab 18. Juli geht man mit der Cup-Vorrunde in den sportlichen Alltag über, doch Bucher mahnt nachdrücklich zur Besonnenheit: „Es gibt nach wie vor Auflagen, etwa im Kabinenbereich. Die Sorge vor einer zweiten Welle ist da, deshalb müssen wir der Öffnung mit der gebotenen Vorsicht begegnen.“

Die Freude über die neuen Verhaltensregeln für die 2200 österreichischen Fußballvereine zieht sich übrigens bis in die Nachwuchsklassen durch.

American Football: Wieder eine Kontaktsportart, die sich durch die Errichtung des neuen Leistungszentrums in Innsbruck einen Schub nach vorne erwartet. Raiders-Managerin Claudia Nuener begegnet der Öffnung mit Zuversicht: „Die Freude in all unseren Teams ist riesengroß. Unsere Kampfmannschaft und alle Nachwuchsteams sind höchst motiviert, gleichzeitig herrscht aber noch eine vorsichtige Euphorie.“ Man hoffe, dass die Normalität zurückkehre und heuer noch Wettkämpfe stattfinden könnten.