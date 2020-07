Obernberger Ortschef wurde nicht entlastet

Obernberg a. Br. – Was seiner Scharnitzer Amtskollegin Isabella Blaha zuletzt bereits zweimal widerfahren ist (die TT berichtete), trifft nun auch den Obernberger Bürgermeister Josef Saxer (Gemeinsam für Obernberg): Der Gemeinderat versagte ihm in der jüngsten Sitzung die Entlastung für die Jahresrechnung 2019.

Die Liste sei lang: So gebe es noch immer keine Friedhofs­erweiterung und keine Totenkapelle, die Adaptierung des Festplatzes so wie dessen Übertragung von der Gemeinde­gutsagrargemeinschaft an die Gemeinde sei ausständig. Es brauche dringend eine Parkraumbewirtschaftung, um das Wildparken am Ortsende zu beseitigen, und eine Verkehrsberuhigung. Auch hier passiere nichts, obwohl seine Liste viele Vorschläge eingebracht habe.