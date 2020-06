Der englische Zweitliga-Fußballer Andre Wisdom ist bei einem Raubüberfall durch einen Messerstich verletzt worden. Der 27-jährige Verteidiger sei am Wochenende in Liverpool Opfer eines Angriffs geworden und befinde sich mit nicht näher bezeichneten Verletzungen im Krankenhaus, gab sein Club Derby County bekannt. Wisdom war in der Saison 2016/17 vom FC Liverpool an RB Salzburg verliehen gewesen.