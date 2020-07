Zillertaler Bauernmarkt: „Wir wollten etwas für die Einheimischen machen“

„Mit diesem Markt wollten wir in einem so touristischen Tal wie dem Zillertal einmal etwas für die Einheimischen tun“, erzählt Klausner. Und die Nachfrage sei riesig. Vor allem beim frischen Gemüse, Bergkäse oder Brot. Zudem werden am „Frischestandl“ abwechselnd Zillertaler Krapfen, Melcher Muas oder auch Kiachl angeboten. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass nicht mehr nur in Mayrhofen der Zillertaler Bauernmarkt stattfindet. Heute bieten die heimischen Produzenten ihre regionale Ware auch in Zell an und am Donnerstag in Gerlos – jeweils von 16 bis 19 Uhr am Musikpavillon.