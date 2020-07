Weiter Wirbel um TSD: Noch kein Vergleich bei eingestürzter Traglufthalle

Innsbruck – Seit Pläne über Umstrukturierungen samt sensibler Daten plötzlich im Intranet der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) aufgetaucht sind, brennt dort der Hut. Gestern tagten Aufsichtsrat und Generalversammlung. Gegenüber der TT bezeichnet TSD-Geschäftsführer Johann Aigner die in den Protokollen angedachten Personalmaßnahmen wie Stundenreduktionen bzw. Mitarbeiterabbau lediglich als Szenarien. „Derzeit gibt es dazu keine Überlegungen, im Gegenteil. Schließlich haben wir zuletzt 160 neue Asylwerber zugewiesen bekommen.“

Dass ein neues Organigramm mit Veränderungen in der Personalorganisation und -struktur ausgearbeitet wird, gibt Aigner hingegen offen zu. „Das war auch heute Thema im Aufsichtsrat.“ Wirtschaftlich sei für 2019 von „einem Abgang auszugehen“, für heuer wolle man den notwendigen Betriebszuschuss des Landes so gering wie möglich halten, fügt der TSD-Geschäftsführer hinzu. Noch offen ist jedoch der Vergleich mit der Versicherung über die im Jänner 2019 eingestürzte Traglufthalle in Hall, der Aufsichtsrat hat noch nicht zugestimmt. Die TSD bewerten den Restwert der Halle mit 598.201 Euro. Obwohl es keine Unterkunft mehr gibt, müssen die TSD noch bis November 2020 Grundstücksmiete von monatlich 6513 Euro zahlen. Die Stadt Hall besteht darauf. „Der Vertrag wurde damals auf diese Laufzeit abgeschlossen“, bedauert Aigner.