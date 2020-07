Gastro, Sport, Events und Steuern: Diese Änderungen bringt der 1. Juli

Wien, Innsbruck – Nach mehreren Lockerungsschritten nach Ostern bringt der heutig­e 1. Juli eine weitere Welle an Änderungen. Im Detail sind das folgende:

1. Für Gastronomie-Personal gibt es nun keine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht mehr. Die Maske ist nur noch eine Empfehlung. Die Maskenpflicht gilt jedoch weiterhin für alle in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich inklusive Apotheken oder bei Dienstleistungen wie einer Massage oder im Friseur­salon, wo der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann.

3. Ab sofort ist bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben die Vordertüre wieder für den Fahrgastwechsel freigegeben. Auch die erste Sitzreihe in den Bussen steht für die Benutzung zur Verfügung. Die Fahrzeugtüren werden im Zeitraum von 6 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 18 Uhr weiterhin vom Fahrpersonal geöffnet. Der Ticketverkauf in Bussen und Bahnen im Stadtverkehr bleibt eingestellt.