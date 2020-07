Altbürgermeister machte „Yscla-Tour“ auf der Römerstraße

Ischgl, Ostiglia – Die Grenzen zu Deutschland und Italien waren – nach der Corona-Sperre – kaum wieder offen, als ein älterer E-Biker auf der Via Claudia Augusta vom Städtchen Donauwörth (Bayern) in Richtung Süden startete. Erwin Cimarolli (78), Altbürgermeister von Ischgl, hatte seine „Yscla-Tour“ über 1000 Kilometer in acht Tagesetappen geplant. Die Strecke ist normalerweise 730 Kilometer lang, der begejsterte E-Biker machte aber einige Abstecher, etwa nach Mantua.