Vom Raubtier zum Fiffi: Eine Teetasse voll Hund

Am Anfang war der Wolf. Ein majestätisches Tier, das dem Menschen durchaus zur Gefahr werden konnte. Darauf folgen gut 30.000 Jahre, in denen unsere Ahnen merkten, dass sich die Raubtiere vereinzelt zähmen lassen. Ja, sogar ihr Aussehen ließ sich ändern. So legten die Züchter teils viel Motivation und wenig Moral an den Tag – mit der Folge, dass einige Nachfahren des Wolfs kaum wiederzuerkennen sind. Die­ Teacup-Hunde z.B. reichen Isegrim gerade mal bis zum Knöchel. Im ausgewachsenen Zustand, versteht sich. Vom Raubtier zum Fiffi.