„Smart Meter“: Intelligente Stromzähler in Innsbruck im Testlauf

Innsbruck – Aus analog wird digital – was in vielen Lebensbereichen passiert, erreicht nun auch die Stromzähler. Anlass ist eine EU-Richtlinie, wonach praktisch alle Haushalte verpflichtend mit so genannten „Smart Metern“ ausgestattet werden müssen. Die digitalen Geräte messen den Stromverbrauch im 15-Minuten-Rhythmus und übermitteln diese Daten einmal pro Tag an den Netzbetreiber. „Der Smart Meter ist eine Schlüsseltechnologie zur Erreichung der Energieziele und eine Grundlage dafür, um Stromerzeugung und -verbrauch in Einklang zu bringen“, erklärt der IKB-Bereichsleiter Roland Tiwald.