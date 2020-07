Innsbruck, Jenbach – Die Achenseebahn – eine unendliche Geschichte: Anfang März nahm das Land eine Förderzusage zurück, denn trotz des im Vorjahr bereitgestellten Sanierungspakets in Höhe von 1,2 Mio. Euro war eine erfolgreiche Fortführung der Bahn mit ihren rund 20 Mitarbeitern nicht mehr gewährleistet. Am 25. März meldete die Achenseebahn schließlich Insolvenz an. Der Aufschrei war groß, vor allem die Oppositionsparteien im Land mit SPÖ und FPÖ an der Spitze übten scharfe Kritik.