Zweite MBUX-Generation für neue S-Klasse

Salzburg – Mit der Einführung der neuen A-Klasse hat Mercedes vor zwei Jahren auch einen Riesensprung beim Infotainmentsystem gemacht. Mercedes-Benz User Experience, kurz MBUX, brachte ein erstaunlich gutes Sprachbedienungssystem, erste Ansätze einer „Augmented Reality“ und gestochen scharfe Navigation mit sich. Dass noch wesentlich mehr möglich ist, wird die neue ­S-Klasse-Generation belegen, die bald vorgestellt wird. Die Luxuslimousine wird mit der zweiten MBUX-Generation bestückt sein – und dabei gegenüber der Konkurrenz den Ton und das Bild angeben. Denn die Schwaben wollen das Fahrzeug auf Wunsch mit bis zu fünf Bildschirmen bestücken, drei davon hinten im Fond. Mercedes verspricht, dass die Fahrgäste in der zweiten Reihe über dasselbe Komfort- und Infotainmentangebot verfügen werden wie Fahrer und Beifahrer in Reihe eins. Die Mittelkonsole wird dominiert von einem hochkant stehenden Display, das auf Wunsch mit OLED-Technik und haptischem Feedback versehen ist.

Mercedes hat außerdem die Head-up-Display-Technik weiterentwickelt und will in der S-Klasse zwei verschiedene Varianten anbieten. Das größere ist in der Lage, Augmented-Reality-Inhalte auf die Windschutzscheibe zu projizieren, etwa animierte Abbiegepfeile als Bestandteil des Navigationssystems.