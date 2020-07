Stellenabbau bei Swarovski: Weitere Stiftung ist in Arbeit

Wattens – Die Industrie habe es nicht leicht, attestierte gestern Landeshauptmann Günther Platter (VP) im Rahmen der Fragestunde im Landtag. Jedoch sei die Auftragslage in einigen Bereichen doch wieder im Ansteigen. Was einen der größten Leitbetriebe des Landes, den Kristallkonzern Swarovski, betrifft, verwies Platter auf mehrere Gespräche mit der Konzernführung. Er sei nach wie vor überzeugt, dass Swarovski – unabhängig von den jüngsten Meldungen hinsichtlich massivster Stellenabbaupläne – eine „unglaubliche Strahlkraft für den Wirtschaftsstandort Tirol“ habe: „Wir sollten froh sein, solch einen Betrieb im Lande zu haben.“ Das, was für Platter allen voran zähle, sei die Zusicherung der Unternehmensleitung, dass „der Hauptstandort in Wattens erhalten bleiben wird“. Die kolportierte Reduktion des Mitarbeiterstandes von bis zu 2000 Stellen sei jedenfalls „mir so nicht kommuniziert worden“. Ungeachtet dessen werde das Land dafür sorgen, dass man die Betroffenen „auffangen“ werde.