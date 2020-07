Innsbruck – Näher geht’s fast nicht mehr: Das Lamm im Goldenen Adler in der Innsbrucker Altstadt stammt vom Planötzenhof, der nur etwas oberhalb über den Dächern von Innsbruck auf einem kleinen Plateau thront. Der Saibling kommt aus Mutters und das Kalb aus dem Stubaital. Juniorchef Thomas Hackl schwört auf Regionalität und Nachhaltigkeit: „Gerade in Zeiten wie diesen sind sie so wichtig. Bei uns kommen Fleisch und Fisch deshalb nur aus Österreich. Das kostet vielleicht ein paar Euro mehr, aber das schmeckt man auch, und unsere Gäste wissen das zu schätzen.“ Gegen eine verpflichtende Kennzeichnung auf der Speisekarte, wie sie derzeit diskutiert wird, hat er daher nichts einzuwenden – „wenn damit kein Schindluder betrieben wird“.